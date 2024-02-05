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В гламурном бирюзовом платье: Пэрис Хилтон блистала перерд камерами на престижной церемонии

В гламурном бирюзовом платье: Пэрис Хилтон блистала перерд камерами на престижной церемонии

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

42-летняя светская львица вновь смогла удивить выбранным для светского мероприятия нарядом.

Голливудская звезда Пэрис Хилтон посетила церемонию "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе. На красной дорожке звезда появилась в гламурном полуголом бирюзовом платье от бренда Reem Acra из коллекции весна-лето 2024.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Наряд имел тонкие бретельки и сложный дизайн с вышивкой пайетками и бисером. Дополнила платье Пэрис французским маникюром и бриллиантовыми украшениями.

Также звезда надела на мероприятие парик с длинными волосами и сделала макияж с накладными ресницами, сверкающими тенями и коричневой помадой.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

А вот днем ранее Хилтон посетила вечеринку Pre-Grammy Gala с мужем Картером Реумом. На светской львице было гламурное золотое платье от Celine из коллекции весна-лето 2024, которое она дополнила клатчем от Jimmy Choo и украшениями от Anabela Chan.

Пэрис Хилтон с мужем / © Associated Press
Пэрис Хилтон с мужем / Фото: Associated Press
Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Также в смелом платье на церемонии появилась звезда "Русалочки" Холли Бейли, но ее лук был Gucci, а вот певица Мэрайя Кэри повторила на этом мероприятии легендарный "голый" образ Мэрилин Монро.

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