В гламурном бомбере и наушниках со стразами: Пэрис Хилтон зажгла с диджей-сетом на ивенте

Пэрис Хилтон / © Getty Images

В Нью-Йорке состоялось празднование весенней кампании Karl Lagerfeld Paris From Paris, With Love. На мероприятии с зажигательным диджей-сетом выступила Пэрис Хилтон. Она также пофотографировалась с огромным белым котом.

Светская львица появилась там во всем черном. На ней был бомбер с нашивками в виде Карла Лагерфельда, его бирманской кошки Шупетт в очках и Эйфелевой башни. Воротник и зоны возле карманов были выложены стразами.

Лук Пэрис дополнила топом, юбкой с белой волнистой каймой-стежками, плотными колготами и ботфортами на шпильках. Через плечо у звезды висела черная сумка с золотой цепочкой с подвесками тоже от Karl Lagerfeld, на голове были наушники, украшенные стразами, а на руках — кольца с огромными бриллиантами.

Светская львица также имела розовое зеркальце со стразами, солнцезащитные очки, черные перчатки без пальцев с черными стразами. Она сделала ровную укладку, макияж с коричневой помадой и французский маникюр.

Напомним, Пэрис Хилтон в платье с декольте до пупка сияла на мероприятии перед церемонией «Грэмми».