В гламурном бра и мини-юбке: звезда реалити во время прогулки продемонстрировала сексуальное декольте и стройные ноги

Папарацци на улицах Лос-Анджелеса подловили звезду пятого сезона американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани. Мама двоих детей выглядела прекрасно.

Для прогулки она выбрала гламурный и сексуальный аутфит. На ней был розовый ансамбль с черной каймой, украшенный камнями. Костюм состоял из бра и мини-юбки, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Лук Челси дополнила белой рубашкой, которую завязала в узел на животе, и черными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

В руке Лазкани несла интересный клатч-сумочку в виде розовой трубки-телефона.

Красавица сделала прическу с двумя косичками, макияж с нежно-розовыми тенями и накладными длинными ресницами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на шее – подвеска на цепочке.

Напомним, в прошлый раз Челси появилась на улицах Лос-Анджелеса в твидовом розовом костюме в черную клетку, состоявшем из укороченного жакета и мини-юбки, и черных капроновых колготах.

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