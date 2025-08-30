ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

В гламурном "голом" наряде с большими золотыми пайетками: Сьюки Уотерхаус прибыла в Венецию

Она в этом образе выглядела ярко и дерзко — именно так, как и положено поп-звезде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая также является жена известного актера Роберта Паттинсона, прибыла на 82-й Венецианский кинофестиваль.

В рамках этого мероприятия она посетила фотоколл к фильму «Ломаный английский». Сьюки позировала фотографам в эффектном комплекте от бренда Rabanne с эффектом градиента, который включал топ и юбку сделанных из огромных золотых пайеток.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Также на ней были черные лаковые туфли от Valentino с ремешками и на высоких каблуках. Наряд Уотерхаус также дополнила очками в черной оправе, капроновыми колготками и золотыми серьгами. Наряд она носила на голое тело.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Напомним, что у Сьюки и Роберта есть дочь, имя которой они еще не расскрыли публике. Девочка розилась в марте 2024 года и Сьюки с ней уже даже снялась для глянца, но лицо ребенка не показала.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
244
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie