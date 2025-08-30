В гламурном "голом" наряде с большими золотыми пайетками: Сьюки Уотерхаус прибыла в Венецию

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Реклама

Певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая также является жена известного актера Роберта Паттинсона, прибыла на 82-й Венецианский кинофестиваль.

В рамках этого мероприятия она посетила фотоколл к фильму «Ломаный английский». Сьюки позировала фотографам в эффектном комплекте от бренда Rabanne с эффектом градиента, который включал топ и юбку сделанных из огромных золотых пайеток.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Также на ней были черные лаковые туфли от Valentino с ремешками и на высоких каблуках. Наряд Уотерхаус также дополнила очками в черной оправе, капроновыми колготками и золотыми серьгами. Наряд она носила на голое тело.

Реклама

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Напомним, что у Сьюки и Роберта есть дочь, имя которой они еще не расскрыли публике. Девочка розилась в марте 2024 года и Сьюки с ней уже даже снялась для глянца, но лицо ребенка не показала.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.