В гламурном комбинезоне: Дженнифер Лопес выступила в Дубае за 5 миллионов долларов

Артистка появилась на открытие нового роскошного отеля в Дубае.
54-летняя американская суперзвезда Дженнифер Лопес прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы выступить на открытии нового роскошного отеля One & Only One Za'abeel, который открыл местный шейх. Мероприятие проводилось в субботу, 10 февраля, и Лопес исполнила на нем некоторые из своих самых известных хитов.
На сцену певица вышла в очень гламурном фиолетовом комбинезоне с американской проймой, который был полностью расшитый пайетками.
Волосы певицы были нарощены и собраны в высокий хвост, также она надела несколько украшений с бриллиантами и сделала яркий макияж и длинный маникюр. Согласно изданию Metro, за это выступление певица получила от владельцев отеля 5 миллионов долларов.
В преддверии этой вечеринки для богатых и знаменитых, поскольку на ней также были замечены супермодель Наоми Кэмпбелл и диджей Марк Ронсон, Дженнифер вышла к фотографам в черном платье от бренда Giambattista Valli. Наряд был представлен брендом в кутюрной коллекции осень-зима 2023.
Однако также издание Metro отметило, что Дженнифер, которая уже давно является союзником ЛГБТ сообщества, подвергается критике поклонников за свое выступления в Дубае, поскольку в этой стране гомосексуализм строго запрещен, а права ущемляются.
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