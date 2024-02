В гламурном комбинезоне: Дженнифер Лопес выступила в Дубае за 5 миллионов долларов

54-летняя американская суперзвезда Дженнифер Лопес прилетела в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы выступить на открытии нового роскошного отеля One & Only One Za'abeel, который открыл местный шейх. Мероприятие проводилось в субботу, 10 февраля, и Лопес исполнила на нем некоторые из своих самых известных хитов.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На сцену певица вышла в очень гламурном фиолетовом комбинезоне с американской проймой, который был полностью расшитый пайетками.

Волосы певицы были нарощены и собраны в высокий хвост, также она надела несколько украшений с бриллиантами и сделала яркий макияж и длинный маникюр. Согласно изданию Metro, за это выступление певица получила от владельцев отеля 5 миллионов долларов.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В преддверии этой вечеринки для богатых и знаменитых, поскольку на ней также были замечены супермодель Наоми Кэмпбелл и диджей Марк Ронсон, Дженнифер вышла к фотографам в черном платье от бренда Giambattista Valli. Наряд был представлен брендом в кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Однако также издание Metro отметило, что Дженнифер, которая уже давно является союзником ЛГБТ сообщества, подвергается критике поклонников за свое выступления в Дубае, поскольку в этой стране гомосексуализм строго запрещен, а права ущемляются.

