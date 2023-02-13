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В гламурном комбинезоне со стразами: супермодель Алина Байкова на показе бренда Bronx and Banco

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
1 мин
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В гламурном комбинезоне со стразами: супермодель Алина Байкова на показе бренда Bronx and Banco

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Этот лук эффектно подчеркивал фигуру украинской красавицы.

Украинская супермодель Алина Байкова появилась среди гостей Недели моды в Нью-Йорке, которая стартовала в "Большом яблоке" в пятницу, 10 февраля.

Девушка посетила показ новой коллекции осень-зима бренда Bronx and Banco.

На Алине был гламурный голубой комбинезон, полностью усыпанный стразами. У наряда было глубокое V-образное декольте, а также пояс на талии, который она завязала в бант.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Дополнила образ Алина маленькой сумкой, тоже усыпанной стразами, сатиновыми туфлями-лодочками, макияжем и трендовой "мокрой" укладкой.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее модель появилась на одной из вечеринок в Нью-Йорке в платье с красноречивым слоганом, который адресовала российскому диктатору Путину.

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Дата публикации
Просмотры
568
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