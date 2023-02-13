В гламурном комбинезоне со стразами: супермодель Алина Байкова на показе бренда Bronx and Banco

Этот лук эффектно подчеркивал фигуру украинской красавицы.
Украинская супермодель Алина Байкова появилась среди гостей Недели моды в Нью-Йорке, которая стартовала в "Большом яблоке" в пятницу, 10 февраля.
Девушка посетила показ новой коллекции осень-зима бренда Bronx and Banco.
На Алине был гламурный голубой комбинезон, полностью усыпанный стразами. У наряда было глубокое V-образное декольте, а также пояс на талии, который она завязала в бант.
Дополнила образ Алина маленькой сумкой, тоже усыпанной стразами, сатиновыми туфлями-лодочками, макияжем и трендовой "мокрой" укладкой.
Напомним, несколькими днями ранее модель появилась на одной из вечеринок в Нью-Йорке в платье с красноречивым слоганом, который адресовала российскому диктатору Путину.
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