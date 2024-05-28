В гламурном корсете и юбке с разрезом: Кэти Перри сходила на вечеринку в компании Орландо Блума

Звезда выбрала эффектный наряд для своего праздника.

Кэти Перри и Орландо Блум попали под прицел папарацци в Лос-Анджелесе вечером. Пара направлялась вместе в ресторан Catch на вечеринку.

Привлекла Кэти внимание своим необычным нарядом, поскольку надела бежевый полупрозрачный костюм, который состоял из корсета и юбки с высоким разрезом.

Наряд певицы был также полностью усыпан стразами, а юбку украшала небольшая драпировка с зоне бедер. Дополнила Пэрри его босоножками на шнуровке и ярким макияжем.

Наряд Орландо же кардинально отличался от лука его возлюбленной, поскольку актер надел белую футболку, джинсы и куртку на пуговицах.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Getty Images

Вечеринка, которую посетила пара, была посвящена тому, что Кэти покидает шоу American Idol, в котором работала судьей с 2018 года.

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