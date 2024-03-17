В гламурном костюме и трендовой шубе: Линдсей Лохан сходила в ресторан с мужем

Актриса вернулась в кино, поэтому в последнее время часто посещает различные мероприятия и попадает под прицел фотографов.

Линдсей Лохан, известная многим не только своими фильмами, но и скандальным поведением в юности, попала под прицел папарацци со своим мужем Бадером Шаммасом в Санта-Монике. Пару сфотографировали держащимися за руки, когда они направлялись в ресторан Giorgio Baldi.

Линдсей Лохан с мужем / Фото: Getty Images

На рыжеволосой знаменитости был трикотажный стильный костюм, состоящий из топа и юбки миди. Наряд был выполнен объемным узором и имел блестящие вкрапления пайеток.

Дополнила костюм Линдсей трендовой объемной эко-шубой светлого оттенка, а также гламурной сумкой на ручке-цепочке и босоножками со стразами и на каблуках. Волосы она просто распустила, уложив в объемные легкие локоны, а макияж сделала лаконичный с румянами на щеках и блеском на губах.

Линдсей Лохан с мужем / Фото: Getty Images

Также несколькими днями ранее Лохан посетила вечеринку по запуску нового продукта косметической компании Clarins, которая прошла в частной резиденции в Лос-Анджелесе. Перед камерами звезда появилась в нежно-розовом наряде - платье с шелковым поясом и разрезом, которое сочетала с легким блейзером, босоножками и сумкой.

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Напомним, что во время вечеринки Vanity Fair, которая уже традиционно состоялась после церемонии "Оскар", Лохан блистала перед камерами в винтажных бриллиантах и серебряном платье с бахромой от Balenciaga из коллекции весна-лето 2024.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

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