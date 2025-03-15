В гламурном костюме с пайетками и жемчугом: Блейк Лайвли выбрала оригинальный и яркий лук для фото

37-летняя звезда посетила важное мероприятие - вместе с коллегами по фильму "Еще одна простая просьба" позировала для портретного фото.
По такому случаю Блейк Лайвли выбрала необычный лук, ведь на ней был костюм от бренда Yara Shoemaker из коллекции осень-зима 2023.
Это был оверсайз костюм включающий широкие брюки и длинное пальто с широкими плечами. Наряд был полностью расшит большими пайетками и жемчужинами. Носила она его с белой футболкой.
Свой образ Блейк дополнила гламурной сумкой от Judith Leiber в виде бокала для мартини, туфлями от Christian Louboutin со стразами, а также оригинальными украшениями.
Образ актриса детальней показала на странице в Instagram.
Фильм "Еще одна простая просьба" стал продолжением комедийного криминального триллера "Простая просьба", в котором также сыграла Анна Кендрик. На общем портрете Анна позировала в платье от Oscar de la Renta.
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