В гламурном костюме с пайетками и жемчугом: Блейк Лайвли выбрала оригинальный и яркий лук для фото

37-летняя звезда посетила важное мероприятие - вместе с коллегами по фильму "Еще одна простая просьба" позировала для портретного фото.

По такому случаю Блейк Лайвли выбрала необычный лук, ведь на ней был костюм от бренда Yara Shoemaker из коллекции осень-зима 2023.

Блейк Лайвли и ее коллеги по фильму / Фото: Getty Images

Это был оверсайз костюм включающий широкие брюки и длинное пальто с широкими плечами. Наряд был полностью расшит большими пайетками и жемчужинами. Носила она его с белой футболкой.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Свой образ Блейк дополнила гламурной сумкой от Judith Leiber в виде бокала для мартини, туфлями от Christian Louboutin со стразами, а также оригинальными украшениями.

Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Образ актриса детальней показала на странице в Instagram.

Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / Фото: Инстаграм Блейк Лайвли

Фильм "Еще одна простая просьба" стал продолжением комедийного криминального триллера "Простая просьба", в котором также сыграла Анна Кендрик. На общем портрете Анна позировала в платье от Oscar de la Renta.

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