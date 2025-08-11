В гламурном "металлическом" платье: Энн Хэтэуэй на съемках второй части "Дьявол носит Prada"

Патрик Браммелл и Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Американская актриса Энн Хэтэуэй вернулась к своей культовой роли в фильме «Дьявол носит Prada» премьера, которого запланирована на 2026 год. Работа над фильмом сейчас в самом разгаре в Нью-Йорке и многие сцены снимаются просто на улице, где декорациями служат пейзажи города.

Во время очередной работы над картиной Энн заметили с австралийским актером Патриком Браммеллом, съемки проходили в Бруклине. Актеры явно были задействованы в романтической сцене, а Браммелл, вероятно, будущий потенциальный романтический интерес героини Хэтэуэй.

Пара актеров на снимках гуляла улицами, много смеялась, держалась за руки, в некоторых моментах Энн даже танцевала. Оба были одеты празднично и гламурно. Хэтэуэй привлекла много внимания из-за своего платья, поскольку надела элегантное изделие насыщенного синего цвета из из «металлической» ткани от бренда Rabanne. Миди-платье было без рукавов, с круглым вырезом и множеством складок на юбке. Наряд актрисы дополняла «металлическая» сумка серебристого цвета тоже от Rabanne и босоножки в тон платья от известного обувного бренда Rene Caovilla, который известен тем, что создал обувь для шоу Victoria’s Secret.

Модный дом Rabanne, наряд от которого носит актриса, прославился в первую очередь благодаря удивительным изделиям из разных и уникальных альтернативных материалов: пластика, бумаги и металла. Одежду от модельера Пако Рабанны носили многие звезды кино, среди которых были такие актрисы как Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер также прославился благодаря эпатажным и футуристическим дизайнам, который сделали его революционером в мире моды 1960-х годов.

Также напомним, что помимо второй части фильма «Дьявол носит Prada», готовится сиквел фильма «Дневники принцессы», в котором также сыграла Энн. Будет ли это кардинально новая история или же продолжение старой, пока до конца не ясно, однако о планах вернуть героев фильма объявила студия Disney и Хэтэуэй лично подтвердила слухи в своем Instagram.