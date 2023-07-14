В гламурном мини и мохнатых босоножках: яркая Марго Робби на фотосессии в Лондоне

Марго Робби продолжает участвовать в промокампании самой ожидаемой романтической комедии "Барби", в которой она сыграла главную роль. На этот раз актриса посетила фотосессию фильма в Лондоне.

Там она появилась в эффектном луке. На Марго был красивый бледно-розовый костюм от Vivienne Westwood с цветочным принтом и красной блестящей каймой, состоящий из жакета с рукавами-фонариками, розовыми шнуровками и пикантным декольте, а также короткая юбка. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Образ Робби дополнила розовыми мохнатыми босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках, жемчужным браслетом на ноге и квадратной розовой сумкой с мехом.

Марго сделала прическу с локонами, макияж с розова-красными тенями, молочным маникюром, в ушах у нее были серьги-пусеты.

Напомним, в центре сюжета приключенческого фильма – Барби, которая является идеальной куклой в совершенном мире. Но Барби и Кен становятся изгнанниками. Они оставляют идеальный розовый мир и едут к реальному, где сталкиваются с разными тудностями и препятствиями. Главные герои понимают, что идеал можно обнаружить только в своем внутреннем мире.

В украинский прокат лента выйдет 20 июля.

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