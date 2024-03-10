В гламурном мини-платье: Марго Робби появилась на вечеринке в луке от Versace

Звезда фильма "Барби" - актриса Марго Робби - продолжает подогревать интерес к своему экранному персонажу в преддверии "Оскара", поскольку опять появилась в образе в стиле барбикор.
Марго и режиссер Грета Гервиг появились на VIP-презентации книги "Барби: Мировое турне", которое состоялось в Just One Eye 7 марта, а также сопровождалось выставкой нарядов, которые носила главная героиня в фильме.
На мероприятии Марго появилась в эксклюзивном розовом мини-платье от бренда Versace из коллекции весна-лето 2024. Наряд имел тонкое бретельки, был выполнен из особенной металлической ткани бренда, а также имел глубокое декольте украшенное кружевом.
Волосы актриса распустила, сделала легкий макияж, а также дополнила лук гламурными мюлями со стразами от Manolo Blahnik, в руке Робби держала мини-сумку от Versace La Medusa.
Платье, скорее всего, было разработано для Марго эксклюзивно в этом оттенке. Также, вероятно, на церемонии "Оскар" звезда появится в розовом платье, чтобы поддержать картину "Барби", которая в этом году номинирована в категории "Лучший фильм", и таким образом завершит эту розовую эпоху. Поэтому с нетерпением ждем появления Марго на красной дорожке церемонии.
Читайте также:
- В необычном черном мини-платье: Марго Робби сверкнула ногами на светском мероприятии
- В черном мини с огромным розовым бантом: очаровательная Марго Робби на вручении кинопремии
- В двухцветном платье-бюстье с пайетками: Марго Робби вышла на красную дорожку церемонии BAFTA