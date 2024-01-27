В гламурном мини-платье с крупных пайеток: гламурная Хайди Клум под прицелом папарацци в Майами

50-летняя супермодель и телеведущая Хайди Клум попала под прицел папарацци в Майами, когда шла в одно из заведений города. Звезда приехала на роскошном автомобиле, а сама была одета в очень гламурное вечернее мини-платье.

Ее наряд состоял из множества крупных пайеток скрепленных между собой, которое она дополнила бомбером и босоножками на высоких каблуках. Также на плече у нее висела небольшая черная сумка, а на глазах были солнцезащитные очки.

Волосы Хайди уложила в объемные локоны, надела сделала свой любимый красный маникюр и надела бриллиантовые украшения.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Компанию ей составила другая звезда моды - чешская супермодель Каролина Куркова. 39-летняя знаменитость была одета не менее эффектно, поскольку на ней было черное мини-платье, которое она сочетала с кожанной курткой и большой сумкой.

Хайди Клум и Каролина Куркова / Фото: Getty Images

Куркова в отличии от Клум редко попадает под прицел папарацци, но недавно ее заметили когда она шла к своей машине. Звезда тогда была в стильной кожаной юбке и на каблуках.

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