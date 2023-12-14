В гламурном мини-платье с луной и звездами: Тейлор Свифт подловили по пути на вечеринку

13 декабря Тейлор Свифт исполнилось 34 года, и поэтому поводу она организовала вечеринку, куда позвала близких друзей. Певица решила отпраздновать день рождения в Нью-Йорке, в фешенебельном ресторане Freemans, а затем отправиться в ночной клуб The Box с подругами. Ее бойфренд, футболист Трэвис Келси, на вечеринке замечен не был.

Свифт пришла на вечеринку в мини-платье от бренда Clio Peppiatt, полностью расшитом черным бисером. Также на платье были изображены луна и звезды с помощью серебристого бисера.

Свой праздничный лук девушка дополнила босоножками на высоких каблуках и гламурной серебряной сумкой от бренда Aquazzura. На плечи она накинула черную коричневую шубу, а вот макияж сделала свой любимый - с красной помадой.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Среди гостей Тейлор была замечена и актриса Блейк Лайвли, которая появилась в кожаном платье и золотых украшениях. Также в тот день звезда сериала "Сплетница" дополнила свой образ клатчем от бренда Chanel и сапогами от Christian Louboutin.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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