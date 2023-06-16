В гламурном мини-платье со стразами: модель Хейли Бибер продемонстрировала роскошную фигуру

У этого потрясающего наряда было сексуальное декольте и корсетный лиф, который обтягивал и без того тонкую талию Хейли.

Американская модель Хейли Бибер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на собственную вечеринку. Звезда решила отпраздновать годовщину существования своего бренда по уходу за кожей Rhode.

На модели было гламурное мини-платье от бренда Vivienne Westwood, полностью усыпанное стразами. Также у него было глубокое декольте украшенное бантиком и драпировка на бедрах.

Вечерний праздничный образ модель дополнила бриллиантовым колье, туфлями от Gianvito Rossi и сумкой со стразами от Cult Gaia. Волосы Хейли собрала в модную сейчас прическу с пробором и сделала на лице макияж с румянами.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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