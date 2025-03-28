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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

В гламурном наряде с корсетом: София Буш позировала на красной дорожке церемонии

В Беверли-Хиллз 27 марта состоялась 36-я ежегодная церемония вручения премии GLAAD Media Awards.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
София Буш

София Буш / © Associated Press

Светское мероприятие проходило в фешенебельном отеле Beverly Hilton, который собрал в своих стенах многих известных личностей, среди которых была замечена и актриса София Буш.

42-летняя звезда вышла на красную дорожку в длинном вечернем наряде от бренда Jean Pierre Khoury, который был выполнен в красном цвете.

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

Ее лук включал гламурный корсет с баской, полностью расшитый красным бисером, а также прямую юбку. Образ София дополнила красным маникюром, туфлями в тон наряда, легким макияжем и простой прической с распущенными волосами.

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

Этот наряд кардинально отличался от того, который София надела на 19-й ежегодный праздник L'Oréal Paris Women Of Worth в ноябре проглого года. Тогда актриса вышла на публику в очаровательном наряде с прозрачными перчатками.

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Getty Images

София Буш / © Getty Images

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

София Буш / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
110
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