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- Шоу-бизнес
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В гламурном наряде с корсетом: София Буш позировала на красной дорожке церемонии
В Беверли-Хиллз 27 марта состоялась 36-я ежегодная церемония вручения премии GLAAD Media Awards.
Светское мероприятие проходило в фешенебельном отеле Beverly Hilton, который собрал в своих стенах многих известных личностей, среди которых была замечена и актриса София Буш.
42-летняя звезда вышла на красную дорожку в длинном вечернем наряде от бренда Jean Pierre Khoury, который был выполнен в красном цвете.
Ее лук включал гламурный корсет с баской, полностью расшитый красным бисером, а также прямую юбку. Образ София дополнила красным маникюром, туфлями в тон наряда, легким макияжем и простой прической с распущенными волосами.
Этот наряд кардинально отличался от того, который София надела на 19-й ежегодный праздник L'Oréal Paris Women Of Worth в ноябре проглого года. Тогда актриса вышла на публику в очаровательном наряде с прозрачными перчатками.