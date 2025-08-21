- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
В гламурном наряде с пайетками: Моника Левински вышла на красную дорожку в Нью-Йорке
Она стала продюсером сериала, поэтому появилась на его премьере.
52-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие — премьеру криминального мини-сериала «Запутанная история Аманды Нокс».
Перед камерами Моника появилась в гламурном костюме нежного бежевого цвета, который состоял уз топа и юбки-карандаша ниже колен, которые были полностью расшиты пайетками. Наряд она дополнила белыми туфлями-лодочками и несколькими лаконичными украшеми. Также Моника собрала волосы в легкую прическу и сделала вечерний макияж.
Во время мероприятия она также позировала с актерами сериала, поскольку является одной из продюсеров проекта. Также на фото можно увидеть саму Аманду Нокс — именно о ее истории идет речь в сериале.
Сериал рассказывает историю американской студентки, которая приезжает в Италию на учебу, но через несколько недель оказывается заключенной в тюрьму за убийство. В шоу показана борьба Аманды за доказательство своей невиновности и возвращение свободы, а также о том, почему власти и весь мир так решительно ее осудили.