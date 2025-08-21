В гламурном наряде с пайетками: Моника Левински вышла на красную дорожку в Нью-Йорке

Моника Левински / © Associated Press

52-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие — премьеру криминального мини-сериала «Запутанная история Аманды Нокс».

Перед камерами Моника появилась в гламурном костюме нежного бежевого цвета, который состоял уз топа и юбки-карандаша ниже колен, которые были полностью расшиты пайетками. Наряд она дополнила белыми туфлями-лодочками и несколькими лаконичными украшеми. Также Моника собрала волосы в легкую прическу и сделала вечерний макияж.

Во время мероприятия она также позировала с актерами сериала, поскольку является одной из продюсеров проекта. Также на фото можно увидеть саму Аманду Нокс — именно о ее истории идет речь в сериале.

Моника Левински, Кэри Берк, Грейс Ван Паттен, Аманда Нокс, К. Дж. Стейнберг и Уоррен Литтлфилд на премьере фильма «Запутанная история Аманды Нокс» / © Associated Press

Сериал рассказывает историю американской студентки, которая приезжает в Италию на учебу, но через несколько недель оказывается заключенной в тюрьму за убийство. В шоу показана борьба Аманды за доказательство своей невиновности и возвращение свободы, а также о том, почему власти и весь мир так решительно ее осудили.