В гламурном образе с розовыми акцентами: стильная Эшли Робертс продефелировала по Лондону

Звезду в очередной раз сфотографировали возле студии Heart FM, когда после утреннего эфира на радио она шла к своей машине. Эшли потрясающе выглядела в гламурном сарафане с розовым принтом, который сочетала с простой белой футболкой.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Дополнили образ Робертс розовые туфли-лодочки, сумка от Balenciaga и солнцезащитные очки, тоже в розовой оправе. Волосы красотка собрала в высокий хвост, оставив несколько прядок, которые ниспадали на ее лицо.

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