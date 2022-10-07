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В гламурном платье на бретельках: 14-летняя дочь Миллы Йовович посетила модный показ в Париже

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В гламурном платье на бретельках: 14-летняя дочь Миллы Йовович посетила модный показ в Париже

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Она совсем юная, а уже стала гостьей на главном модном событии года.

14-летняя дочь актрисы украинского происхождения Миллы Йовович - Эвер Андерсон - посетила показ женской одежды Miu Miu. Модное шоу проходило в Париже в рамках Недели моды, а представлена на нем была коллекция прет-а-порте весна-лето 2023.

Эвер Андерсон / © Getty Images
Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Перед камерами девушка появилась без сопровождения родителей. На Эвер было черное обтягивающее платье от бренда Miu Miu, полностью усыпанное черными стразами, на тонких бретельках и с декольте.

Дополнила образ девочка желтой сумкой-хобо, сатиновыми туфлями и серым кардиганом с перьями на рукавах.

Эвер Андерсон / © Getty Images
Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Но модное шоу вдали от дома юная знаменитость посетила не только из-за любви к моде. В прошлом году Эвер заключила с Miu Miu контракт и стала лицом бренда.

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