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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В гламурном платье с 3D-цветами: Эль Фэннинг очаровала публику красивым и романтическим нарядом

Ее бледное платье отличалось от того, что актриса надевала ранее на это мероприятие, однако такие перемены ей очень к лицу — платье на Эль смотрелось изумительно.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Нежная внешность Эль Фэннинг идеально подходит для романтических нарядов принцессы с пышными юбками, однако в этом году для красной дорожки 78-го Каннского кинофестиваля звезда решила выбрать другой стиль — платье приталенного фасона.

Актриса надела на премьеру фильма «Сентиментальная ценность», в котором сыграла, гламурное платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте полностью расшитый серебристыми пайетками.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

По всей длине платье украшали 3D-цветы нежно-розового цвета и зеленые листья, которые добавляли образу романтический штрих.

Эта аппликация повторялась также на спине и подоле платья.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Образ Эль дополнила украшениями от Cartier, легким и нежным макияжем, а также лаконичной прической — просто распустила свои красивые густые волосы.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Также актриса и ее коллеги сделили селфи просто на красной дорожке кинофестиваля, чем нарушили правила.

Андерс Даниельсен Ли, Эль Фаннинг и Ренате Рейнсве / © Associated Press

Андерс Даниельсен Ли, Эль Фаннинг и Ренате Рейнсве / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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