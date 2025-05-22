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- Шоу-бизнес
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В гламурном платье с 3D-цветами: Эль Фэннинг очаровала публику красивым и романтическим нарядом
Ее бледное платье отличалось от того, что актриса надевала ранее на это мероприятие, однако такие перемены ей очень к лицу — платье на Эль смотрелось изумительно.
Нежная внешность Эль Фэннинг идеально подходит для романтических нарядов принцессы с пышными юбками, однако в этом году для красной дорожки 78-го Каннского кинофестиваля звезда решила выбрать другой стиль — платье приталенного фасона.
Актриса надела на премьеру фильма «Сентиментальная ценность», в котором сыграла, гламурное платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте полностью расшитый серебристыми пайетками.
По всей длине платье украшали 3D-цветы нежно-розового цвета и зеленые листья, которые добавляли образу романтический штрих.
Эта аппликация повторялась также на спине и подоле платья.
Образ Эль дополнила украшениями от Cartier, легким и нежным макияжем, а также лаконичной прической — просто распустила свои красивые густые волосы.
Также актриса и ее коллеги сделили селфи просто на красной дорожке кинофестиваля, чем нарушили правила.