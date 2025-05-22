В гламурном платье с 3D-цветами: Эль Фэннинг очаровала публику красивым и романтическим нарядом

Эль Фэннинг / © Associated Press

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Нежная внешность Эль Фэннинг идеально подходит для романтических нарядов принцессы с пышными юбками, однако в этом году для красной дорожки 78-го Каннского кинофестиваля звезда решила выбрать другой стиль — платье приталенного фасона.

Актриса надела на премьеру фильма «Сентиментальная ценность», в котором сыграла, гламурное платье-бюстье от Armani Prive. Это был длинный наряд с декольте полностью расшитый серебристыми пайетками.

Эль Фэннинг / © Associated Press

По всей длине платье украшали 3D-цветы нежно-розового цвета и зеленые листья, которые добавляли образу романтический штрих.

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Эта аппликация повторялась также на спине и подоле платья.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Образ Эль дополнила украшениями от Cartier, легким и нежным макияжем, а также лаконичной прической — просто распустила свои красивые густые волосы.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Также актриса и ее коллеги сделили селфи просто на красной дорожке кинофестиваля, чем нарушили правила.

Андерс Даниельсен Ли, Эль Фаннинг и Ренате Рейнсве / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press