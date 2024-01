В гламурном платье с американской проймой и халтером: Хлоя Бейли повторила "голый" образ Рианны

Восходящая американская звезда - 25-летняя Хлоя Элизабет Бейли, также известная под своим сценическим псевдонимом Chlöe, - посетила ежегодное мероприятие URBAN ONE HONORS: Best In Black, которое проходило в Атланте.

К фотографам певица вышла в очень эффектном "голом" платье от бренда Retrofete.

Модель называется Haven, а ее стоимость составляет 1 598 долларов.

Платье Хлои Бэйли

Длинное платье полностью усыпано стразами, имеет американскую пройму и бретельку-халтер. Образ Хлоя дополнила съемными рукавами, обувью на каблуках, а также макияжем и прической с длинными косичками.

Хлоя Бэйли / Фото: Getty Images

Образ девушки выглядел эффектно и сексуально, но она не единственная, кто появлялся на публике в подобном платье, поскольку наряд имитирует знаменитый образ Рианны, в котором она в 2014 году появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. Платье было созданно дизайнером Адамом Селманом. Рианна также носила наряд с высокими перчатками.

Рианна / Фото: Getty Images

Трудилось над созданием платья Рианны восемь сотрудников ателье, которые вручную приклеили более 216 тысяч сверкающих кристаллов Swarovski. В тот день Рианна получила награду "Икона стиля" и стала самой эпатажной и смелой звездой вечера.

