В гламурном платье с бахромой из камней: актриса Кэйли Спэни очаровала образом от Miu Miu

Образ звезды был лаконичным, но и с ноткой гламура.

В Лондоне состоялась премьера художественного фильма "Присцилла", который расскажет о жизни и отношениях Элвиса Пресли и его супруги Присциллы. Картина основана на автобиографической книге Присциллы Пресли "Элвис и я".

Главную роль в фильме сыграла американская актриса Кэйли Спэни. На премьере девушка появилась в гламурном белоснежном платье от Модного дома Miu Miu.

У наряда были тонкие бретельки, длина миди и приталенный силуэт. В зоне груди платье украшала бахрома из прозрачных кристаллов.

Кэйли Спэни / Фото: Associated Press

Образ Кэйли дополнила прической в ретро-стиле, бриллиантовыми украшениями и лаконичными серебристыми босоножками на каблуках.

Кэйли Спэни / Фото: Associated Press

Но это не первые образ актрисы от этого бренда. Также в наряде от Miu Miu Кэйли пришла на Венецианский кинофестиваль, где состоялась презентация этого фильма. Тогда на ней тоже было белое платье с кристаллами, декольте и жемчужной бахромой.

Кэйли Спэни / Фото: Getty Images

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