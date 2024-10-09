В гламурном платье с бантами: Ники Хилтон посетила церемонию "Женщина года"

Звезда надела оригинальный наряд, который подчеркивал ее фигуру.
Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - появилась на гламурном светском мероприятии в Нью-Йорке. 41-летняя знаменитость блистала среди гостей на вручении премии журнала Glamour "Женщина года".
Ники надела на красную дорожку черное коктейльное платье с аппликациями в виде больших бантов. Наряд был от бренда Rebecca Vallance-Gasan, имел глубокое декольте, тонкие бретельки и был украшен бантом со стразами на груди.
Образ она дополнила черными туфлями, ярким макияжем, прической в стиле Брижит Бардо и гламурным клатчем от бренда Judith Leiber.
Также это светское мероприятие посетила Памела Андерсон. Актриса блистала на церемонии в длинном платье-кейпе от Oscar de la Renta и без макияжа.
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