В гламурном платье с блестками: Сара Джессика Паркер на вечеринке в честь премьеры своего спектакля в Лондоне

Для Паркер этот спектакль стал особенным, поскольку благодаря нему она вернулась на театральную сцену.

Актриса Сара Джессика Паркер посетила звездную вечеринку, которая состоялась после премьеры их спектакля Plaza Suite ("Люкс "Плаза") в лондонском отеле Savoy в воскресенье, 28 января. Ранее постановка ставилась в Нью-Йорке, а играет Паркер в ней со своим мужем Мэттью Бродериком.

Для мероприятия она надела гламурное платье от бренда Jenny Packham - любимого бренда принцессы Кейт. Это был черный наряд, декорированный золотым бисером, пайетками и камнями. Также у платья были полупрозрачные сетчатые рукава.

Образ Паркер дополнила туфлями от своего бренда Sjp by Sarah Jessica Parker и гламурной сумкой со стразами и пряжкой. Запястья актрисы украшали одинаковые браслеты.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Во время спектакля актриса появляется на сцене в трех разных образах. Снимки с постановки не раз публиковались в их официальном паблике в Instagram.

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