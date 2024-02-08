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В гламурном платье с большими пайетками: Мэрайя Кэри очаровала образом на гала-концерте

В гламурном платье с большими пайетками: Мэрайя Кэри очаровала образом на гала-концерте

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Поп-звезда подчеркнула талию необычным платьем, которое эффектно сияло в свете софитов.

Певица Мэрайя Кэри посетила гала-концерт Pre-Grammy Gala, который состоялся в преддверии музыкальной церемонии Grammy в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось в в отеле Beverly Hilton и было посвящено музыкальному продюсеру Джону Платту.

Для гала-концерта Кэри выбрала гламурное вечернее платье, которое было полностью украшено зеркальными пайетками. У наряда были тонкие бретельки, вырезы на талии, а также небольшой шлейф.

Платье суперзвезда дополнила роскошной прической с объемными локонами, вечерним макияжем, а также бриллиантами.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

На следующий день после этой вечеринки Мэрайя Кэри также появилась на вручении Grammy, чтобы объявить победителя церемонии. На сцену поп-королева вышла в потрясающем гламурном платье от бренда Laura Basci. Наряд был с декольте в форме сердца, которое красиво подчеркивало ее грудь, а также он имел очень высокий разрез на юбке, открывающий ноги звезды, и небольшой шлейф.

Мэрайя Кэри / © Associated Press
Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

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