В гламурном платье с черным бантом: Эмили Блант на кинофестивале в Саудовской Аравии

На Аравийском полуострове она блистала в наряде от австралийского модельера.

Актриса Эмили Блант появилась среди гостей на Международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии. Она появилась в день открытия в роскошном и гламурном вечернем платье от бренда Tamara Ralph из коллекции от-кутюр осень-зима 2024.

Наряд имел длинные рукава и высокую горловину, а также был полностью расшит мелкими золотистыми пайетками и бисером. Но было у платья также несколько акцентов - на юбке его украшал высокий разрез открывающий ногу, а также вставка из черного бархата с большими бантами.

Образ Эмили дополнила черными капроновыми колготками и сатиновыми босоножками на каблуках. Также актриса сделала высокую прическу и надела множество гламурных украшений с камнями.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, что муж Эмили Блант - Джон Красински - стал, по версии издания People, самым сексуальным мужчиной года. Пара в браке в 2010 года и воспитывает двоих детей.

Эмили Блант и ее муж Джон Красински / Фото: Associated Press

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