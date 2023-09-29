В гламурном платье с декольте: Хайди Клум сверкала на церемонии Амаль Клуни

50-летняя звезда привлекла всеобщее вниманием роскошным двухцветным платьем.
Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум между съемками 18-го сезона талант-шоу America's Got Talent, где является одной из судьей, посещает светские мероприятия в роскошных дизайнерских платьях. Так вчера, 28 сентября, звезда появилась на церемонии супругов Джорджа и Амаль Клуни The Albies.
Для мероприятия Хайди выбрала наряд от бренда Tony Ward Couture из кутюрной коллекции осень-зима 2023.
Это было приталенное платье с декольте в форме сердца и полностью расшитое бисером, камнями и пайетками. Также наряд был двухцветным и имел вставки из кремовой и черной ткани.
Образ Хайди дополнила макияжем, бриллиантовыми украшениями, высокими каблуками и роскошным длинным красным маникюром.
Также это мероприятие посетила коллега Клум по талант-шоу America's Got Talent - актриса и телеведущая София Вергара.
Звезда пришла на церемонию в черном пикантном корсете и брюках-клеш, а в руке держала жакет. Ее наряд был полностью усыпанный стразами.
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