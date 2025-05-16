ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

В гламурном платье с декольте: модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера

44-летняя знаменитость активно проводит время во Франции посещая различные мероприятия, где демонстрирует роскошные наряды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Бразильская модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, который сейчас в самом разгаре во Франции.

Амбросио появилась на мероприятии в длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad. У наряда было глубокое декольте декорированное стразами, а вот выполнено платье было из двух видов ткани — корсет был из бархата, а юбка из атласного шелка.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также юбка платья имела драпировки в зоне талии и небольшой шлейф. Образ дополняли «оперные» перчатки из бархата, украшенные стразами и камнями, а также длинный шарф на шее.

Макияж Амбросио дополнила гламурными украшениями, ярким макияжем, а также прической.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Это мероприятие модель посетила после того, как ее заметили с бойфрендом на улице в Каннах. Они просто прогуливались в стильных бохо-образах, которые сейчас в тренде.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie