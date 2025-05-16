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- Шоу-бизнес
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В гламурном платье с декольте: модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера
44-летняя знаменитость активно проводит время во Франции посещая различные мероприятия, где демонстрирует роскошные наряды.
Бразильская модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, который сейчас в самом разгаре во Франции.
Амбросио появилась на мероприятии в длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad. У наряда было глубокое декольте декорированное стразами, а вот выполнено платье было из двух видов ткани — корсет был из бархата, а юбка из атласного шелка.
Также юбка платья имела драпировки в зоне талии и небольшой шлейф. Образ дополняли «оперные» перчатки из бархата, украшенные стразами и камнями, а также длинный шарф на шее.
Макияж Амбросио дополнила гламурными украшениями, ярким макияжем, а также прической.
Это мероприятие модель посетила после того, как ее заметили с бойфрендом на улице в Каннах. Они просто прогуливались в стильных бохо-образах, которые сейчас в тренде.