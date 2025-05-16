В гламурном платье с декольте: модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера

Алессандра Амбросио / © Associated Press

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Бразильская модель Алессандра Амбросио стала гостьей гала-вечера «Женщины в кино» Фонда киноискусства Красного моря, который прошел в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Мероприятие проводилось в рамках 78-го Каннского кинофестиваля, который сейчас в самом разгаре во Франции.

Амбросио появилась на мероприятии в длинном черном платье от известного бренда Zuhair Murad. У наряда было глубокое декольте декорированное стразами, а вот выполнено платье было из двух видов ткани — корсет был из бархата, а юбка из атласного шелка.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также юбка платья имела драпировки в зоне талии и небольшой шлейф. Образ дополняли «оперные» перчатки из бархата, украшенные стразами и камнями, а также длинный шарф на шее.

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Макияж Амбросио дополнила гламурными украшениями, ярким макияжем, а также прической.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Это мероприятие модель посетила после того, как ее заметили с бойфрендом на улице в Каннах. Они просто прогуливались в стильных бохо-образах, которые сейчас в тренде.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press