В гламурном платье с драпировкой и декольте: Ариана Гранде на премьере фильма "Wicked: Чародейка"

Нарядами в розовом цвете актриса и ее стилисты пытаются подчеркивать образ ее героини в фильме.

31-летняя певица и актриса Ариана Гранде стала доброй ведьмой Глиндой в экранизации знаменитого бродвейского мюзикла "Злая". В украинском прокате картина получила название "Wicked: Чародейка", а ее показ стартует 21 ноября.

В преддверии премьеры фильм презентовали зрителям в Мексике. Грандиозное мероприятие с фотосессией состоялось в Auditorio Nacional, а Ариана блистала перед фотографами в розовом платье от Atelier Versace.

У ее наряда было глубокое декольте и пышная бальная юбка с множеством складок. Образ актриса дополнила макияжем, лаконичной прической и украшениями от Swarovski.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Пришла Ариана на эту презентацию со своей коллегой по картине - Синтией Эриво, которая исполняет роль злой ведьмы Эльфабы. Она надела очень необычное черное платье от бренда Thom Browne с торчащими руками на плечах.

Ариана Гранде и Синтия Эриво / Фото: Associated Press

Также Гранде ранее сфотографировали в другом розовом платье. Известная красавица была в наряде от Thom Browne, а также в накидке от этого бренда и гламурных туфлях в стразы.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Волосы Арианы украшал большой бант.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Трейлер фильма:

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