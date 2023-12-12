В гламурном платье с камнями: Сидни Свини продемонстрировала роскошное декольте на премьере фильма

Девушка выбрала максимально гламурный аутфит, чтобы сиять на этом мероприятии.

Восходящая голливудская звезда - актриса Сидни Суини - прославившаяся ролями в нашумевших сериалах "Милые обманщицы", "Эйфория" и "Белый лотос", поразила своим новым роскошным нарядом, который выбрала для премьеры фильма "Люблю тебя ненавидеть".

Мероприятие состоялось 11 декабря в Нью-Йорке. К Сидни было приковано особенно много внимание на этой премьере, поскольку она является главной героиней фильма.

На девушке было эффектное полупрозрачное платье от Модного дома Miu Miu, с которым она уже продолжительное время сотрудничает. Наряд имел красивое квадратное декольте, которое подчеркивало грудь актрисы, тонкие бретельки и полупрозрачную длинную юбку.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Под платьем у Сидни было бежевое боди, которое немного было видно из-под юбки. Весь наряд был украшен большими кристаллами и стразами, а ярким акцентом на нем стал широкие черный пояс с пряжкой. Также актриса сделала высокую прическу, гламурный маникюр со стразами и добавила в лук украшения от Fred Leighton.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Ранее в Сети уже появился украинский трейлер этой романтической комедии. В украинский прокат фильм выйдет 25 января.

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