В гламурном платье с кристаллами и бисером: Сабрина Карпентер подчеркнула фигуру нарядом

Певица Сабрина Карпентер, под хиты Espresso и Please Please Please, которой танцует весь мир, вышла в свет на этой неделе. Американская красавица посетила мероприятие SNL50: The Anniversary Special, посвященное 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live.

Перед камерами Сабрина блистала в очаровательном платье от бренда Atelier Versace, которое не только подчеркивало ее фигуру, но и открывало одно плечо, поскольку она носила платье приспустив одну бретельку.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Платье певицы было выполнено из тонкой сетчатой полупрозрачной ткани бежевого цвета и полностью расшито бисером, пайетками, различными камнями и даже жемчугом.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Этот наряд Сабрина дополнила обувью от Christian Louboutin бежевого цвета на высоких каблуках, а также украшениями от Messika. Конечно же нельзя не отметить и роскошную прическу певицы, которая стала уже ее визитной карточкой, и макияж с красивыми румянами на щеках.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Также на этом мероприятии было замечено много других звезд, например, актрису Блейк Лайвли в не менее гламурном платье, чем у Сабрины. Выход звезды на публику был первым подобным появлением после скандала с Джастином Бальдони.

