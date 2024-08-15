В гламурном платье с пайетками и баской: Лили Коллинз на премьере "Эмили в Париже"

Актриса выбрала платье черного цвета, но с декором.
14 августа в Египетском театре в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера четвертого сезона сериала "Эмили в Париже". Звездой красной дорожки стала 35-летняя Лили Коллинз, которая в этом шоу является главной актрисой.
Девушка блистала перед камерами в гламурном платье от бренда Armani Privé, которое не имело бретелек, но его полностью украшали пайетки. В зоне талии у платья была объемная баска.
Юбка же наряда была приталенной, имела ромбовидный узор и прозрачные вставки.
Образ актрисы дополнили новая прическа - она отрезала волосы в каре, а также нежный макияж и несколько украшений в ушах и на пальцах рук.
Позировала на красной дорожке Лили с коллегой Эшли Парк, которая появилась в серебристом платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери.
В этот раз Netflix решили разделить сезон из 10 серий на две части, поэтому первые пять серий появятся на стриминге 15 августа, а остальные пять 12 сентября. Также интересно, что в одном из эпизодов сериала появится аксессуар украинского бренда - гламурное и стильное кепи Руслана Багинского.
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