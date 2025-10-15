В гламурном платье с пайетками: Наоми Уоттс очаровала фанатов нарядом и аксессуарами

Наоми Уоттс / © Getty Images

Наоми Уоттс выглядела оригинально и нежно, когда ее сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе. Актриса в тот день шла на интервью в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Наоми выбрала для эфира платье кремового оттенка и длины миди от бренда Altuzarra. Наряд имел высокую горловину с драпировкой и был полностью расшит крупными пайетками. Дополнила свое платье актриса не менее гламурными босоножками с камнями, тоже от Altuzarra, а также несколькими золотыми украшениями. Присутствовал в ее луке и черный цвет. На плечи она накинула пальто, а вот в руке несла сумку от Celine. Также актриса надела солнцезащитные очки в темной оправе.

Наоми Уоттс / © Getty Images

Днем ранее актриса продемонстрировала не менее нежное платье, бо более повседневное. Наоми получила звезду на Аллее славы, а поддержать нн пришел ее старший сын-красавец и муж.

Наоми Уоттс / © Associated Press