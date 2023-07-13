В гламурном платье со стразами и бабочками: Дуа Липа на презентации "Барби" в Лондоне

Певица Дуа Липа теперь может считаться еще и актрисой, ведь в предстоящем фильме "Барби" 27-летняя девушка сыграла свою первую роль в кино. Особо подробности картины и роли Дуа не разглашаются, но известно, что она появится в роли Барби-русалки.

На презентации фильма в Лондоне, которая состоялась 12 июля, актриса появилась в очень гламурном платье от бренда Versace из коллекции 2023 года.

Это было приталенное цветное платье на золотых бретельках, полностью усыпанное стразами. Узор на наряде был в виде бабочек, а на декольте его украшала перфорация.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Также певица надела голубые босоножки с бабочками и массивные украшения, которые состояли из логотипа бренда и тоже цветных бабочек. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала макияж с коричневой помадой.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Ранее это платье и украшения Дуа уже надевала, но для рекламной кампании бренда. Тогда снимками она поделилась в Instagram.

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