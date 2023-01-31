В гламурном платье со стразами: австралийская певица Дельта Гудрем продемонстрировала роскошный образ

Она стала гостью гала-концерт G'Day USA Arts Gala. Мероприятие является ежегодным и организовано Американско-австралийской ассоциацией.

38-летняя австралийская суперзвезда - актриса и певица Дельта Гудрем - посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе для которого нарядилась в очень гламурное нежно-голубое корсетное платье.

Дельта Гудрем / Фото: Associated Press

Наряд у знаменитости был от бренда J Andreatta, его украшали серебристые стразы, а линия плеча была опущена и украшена бахромой, тоже со стразами.

Образ Дельты дополняли белый маникюр, лаконичная укладка и макияж, а также бриллиантовые украшения от бренда ANTON Jewellery.

Дельта Гудрем / Фото: Associated Press

На мероприятии, которое посетила Гудрем, также побывали и другие звезды: певица Кэти Перри, супермодель Миранд Керр, а также звезда "Аватара" Сэм Уортингтон с женой.

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