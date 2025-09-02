В гламурном платье со стразами: Эмили Блант сияла, как бриллиант на премьере фильма, в котором также снялся Усик

Эмили Блант / © Associated Press

Актриса Эмили Блант прервала съемки в фильме «Дьявол носит Prada 2», в которые сейчас проходят в Нью-Йорке, и отправилась в Венецию. Звезда появилась на премьере фильма «Непокоримый», который презентовали в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Эмили Блант / © Associated Press

Для этого мероприятия Эмили выбрала гламурное прямое и длинное платье от Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025. Ее наряд был полностью декорирован серебристыми стразами, а также объемными аппликациями на груди и бедрах. Также оригинальности наряду добавляли элегантные драпировки на юбке.

Платье Эмили носила в сочетании с роскошными украшениями от Tiffany & Co. с бриллиантами и рубинами и обувью от Rene Caovilla на платформах.

Эмили Блант / © Associated Press

Также в фильме, премьеру которого посетила Блант, снялся украинский боксер Александр Усик. Он сыграл в этой картине роль Игоря Вовчанчина — реального профессиональный украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу.

Фильм «Непокоримый» будет рассказывать о жизни и спортивной карьере бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра. В сентябре 1999 года он был нокаутирован представителем Украины Вовчанчиным.

Ранее Эмили Блант также посетила фотоколл к этому фильму, на котором продемонстрировала голубое платье от Schiaparelli в сочетании с золотыми босоножками.

Эмили Блант / © Associated Press

