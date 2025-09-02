ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
7
1 мин
1 мин

В гламурном платье со стразами: Эмили Блант сияла, как бриллиант на премьере фильма, в котором также снялся Усик

Старзы на платье отражали свет, словно венецианское стекло, а силуэт был чистой фантастикой — платье сидело на фигуре звезды как влитое.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Актриса Эмили Блант прервала съемки в фильме «Дьявол носит Prada 2», в которые сейчас проходят в Нью-Йорке, и отправилась в Венецию. Звезда появилась на премьере фильма «Непокоримый», который презентовали в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Для этого мероприятия Эмили выбрала гламурное прямое и длинное платье от Tamara Ralph из коллекции осень-зима 2025. Ее наряд был полностью декорирован серебристыми стразами, а также объемными аппликациями на груди и бедрах. Также оригинальности наряду добавляли элегантные драпировки на юбке.

Платье Эмили носила в сочетании с роскошными украшениями от Tiffany & Co. с бриллиантами и рубинами и обувью от Rene Caovilla на платформах.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Также в фильме, премьеру которого посетила Блант, снялся украинский боксер Александр Усик. Он сыграл в этой картине роль Игоря Вовчанчина — реального профессиональный украинского кикбоксера и бойца смешанного стиля, чемпиона мира по кикбоксингу.

Фильм «Непокоримый» будет рассказывать о жизни и спортивной карьере бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра. В сентябре 1999 года он был нокаутирован представителем Украины Вовчанчиным.

Ранее Эмили Блант также посетила фотоколл к этому фильму, на котором продемонстрировала голубое платье от Schiaparelli в сочетании с золотыми босоножками.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
7
