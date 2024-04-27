В гламурном платье со стразами и сумкой-мешком: 55-летняя певица Кайли Миноуг посетила церемонию Time100

Известная певица выглядела очаровательно в платье с новой коллекции.

В Нью-Йорке состоялся гала-ужин Time100, на котором чествовали лауреатов премии - 100 самых влиятельных людей мира по версии издания TIME. Среди гостей этого мероприятия появилась австралийская суперзвезда - певица Кайли Миноуг.

Кайли Миноуг / Фото: Associated Press

Женщина вышла на красную дорожку церемонии в гламурном и необычном платье, которое создал бренд Elie Saab для коллекции Pre-Fall 2024. Это было черное приталенное длинное платье с разрезом сбоку на юбке, а также необычным декольте, которое было декорировано стразами и имело прозрачные вставки.

Наряд 55-летняя Кайли дополнила гламурной сумкой-мешком, которая была полностью усыпанная стразами и имела короткую ручку, а также черным маникюром и несколькими драгоценностями с бриллиантами.

Кайли Миноуг / Фото: Associated Press

Среди гостей этого мероприятия также появились Дуа Липа и актриса Ума Турман.

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