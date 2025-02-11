В гламурном платье со стразами: Пэрис Хилтон посетила премьеру нового сезона "Белого лотоса"

Знаменитая голливудская блондинка выглядела стильно и гламурно.
В Лос-Анджелесе состоялась презентация нового сезона сериала "Белый лотос", который в сатирической форме описывает жизнь персонала и гостей курортного отеля.
Среди гостей на премьеры появилась светская львица и звезды реалити-шоу Пэрис Хилтон. 43-летняя американская звезда нарядилась в любимом стиле - надела длинное платье полностью усыпанное стразами. Наряд был нежно-бежевого оттенка, имел длинные рукава, небольшие складки на талии, а также высокую горловину и асимметричный вырез на груди.
Свой образ Пэрис дополнила туфлями со стразами, высокой прической и макияжем с блеском на губах и выразительным макияжем глаз.
Также она надела солнцезащитные очки, чтобы спрятать глаза от вспышек камер, а на ее безымянном пальце красовалось помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, которое ей преподнес муж Картер Реум.
К своей роли в этом шоу уже не вернется актриса Дженнифер Кулидж, а действие сериала будет теперь развиваться в Таиланде. Однако среди актерского состава в этот раз можно будет увидеть очень неожиданную личность - 31-летнего Патрика Шварценеггера - сына Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер.
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