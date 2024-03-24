В гламурном платье со стразами: Виктория Сильвстедт посетила бал принцессы Каролины в Монако

Гламурное мероприятие в этом году проводилось в 70-й раз.

23 марта в Монако состоялся "Бал роз" под председательством принцессы Ганноверской Каролины - старшей дочери Грейс Келли. Это ежегодное мероприятие, которое собирает средства для благотворительного Фонда княгини Грейс.

В этом году принцесса Каролина, которая возглавляет организацию, выбрала темой мероприятия "Дискотека", а декор для зала в этом году создал французский дизайнер Кристиан Лубутен.

Одной из гостей бала была Виктория Сильвстедт - шведская фотомодель, актриса, певица и телеведущая. Женщина надела сообтетствующий тематики бала наряд, поскольку ее золотистое платье было полностью усыпано стразами. Также Виктория сделала объемную прическу, яркий макияж, обула босоножки на каблуках и добавила к луку роскошные украшения.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Конечно же, на Балу также присутствовала княжеская семья Монако - князь Альберт, княгиня Шарлен, принцесса Каролина, Шарлотта Казираги. В этом году мероприятие было юбилейным, поскольку ему исполнилось уже 70 лет.

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