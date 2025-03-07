В гламурном платье-водолазке с бисером: красивая Леони Ханне блистала на показе Schiaparelli

Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила Неделю моды в Париже, где известные бренды демонстрировали публике свои коллекции на сезон осень-зима 2025-2026. Одним из показов, на котором она появилась, было шоу Модного дома Schiaparelli.

Платье интернет-звезды было из коллекции осень-зима 2024-2025, которую бренд демонстрировал публике ровно год тому назад. Это был наряд-водолазка с длинными рукавами и полностью расшитое пайетками и бисером. Выполнено оно было из двух цветов - черного и нежно-бежевого. Образ Леони дополнила высокой прической-пучком, золотыми серьгами в виде губ и сумкой с глазами.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также отметим, что Недели моды в Париже, Милане и Нью-Йорке Леони не пропускает и образы модницы на этих мероприятиях всегда привлекают внимание. Например, на шоу бренда Elie Saab Леони была в наряде черного цвета, который разбавила яркими аксессуарами - шубой из перьев и сумкой-сердцем.

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