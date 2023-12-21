В гламурном праздничном образе от Dior: Дженнифер Лопес позировала возле роскошной елки

Певца и актриса Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками, продемонстрировав праздничный образ.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На фото 54-летняя звезда позировала возле огромной и роскошно украшенной золотистыми игрушками искусственной елки. Где именно было сделано фото Лопес не написала, но, возможно, это ее новый с Аффлеком дом, поскольку на заднем фоне стояло фото ее дочери Эммы в рамке.

Что касается выбранного наряда артисткой, то она надела лук от Модного дома Dior, который включал белую блузу с V-образным декольте и длинными рукавами, а также юбку длины миди с красивым золотистым принтом в виде бабочек и цветов. Талию Дженнифер украшал гламурный пояс со стразами и камнями. А вот на белой блузе была черная вышивка в виде пчелы.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Также она собрала волосы в высокий хвост, сделала красивый нежный макияж и надела серьги с большими жемчужинами.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Но вот обувь Лопес выбрала от другого бренда - от Gucci. Это были глитерные туфли на платформах с золотой отделкой и большими украшениями в виде пчел. Таким образом весь ансамбль Дженнифер сочетался небольшими и милыми деталями, ведь пчелы были на блузе и обуви.

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, что как-то в белой рубашке с такой же вышивкой в виде пчелы принц Гарри пришел на суд в Лондоне. Его образ тогда активно обсуждался, поскольку стоимость такой рубашки составляет 1106 долларов.

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