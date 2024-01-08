В гламурном розовом платье с боа: Марго Робби пришла в образе куклы Барби на "Золотой глобус"

На красной дорожке актриса опять воссоздала образ одной из кукол.
Голливудская актриса Марго Робби стала идеальным воплощением любимицы многих детей - куклы Барби. Актриса не только прекрасно вжилась в роль, но и невероятно похожа на знаменитую игрушку. И несмотря на то, что фильм "Барби" вышел еще летом прошлого года, актриса продолжает появляться на публике в образах, которые являются репликами нарядов куклы.
Церемония "Золотой глобус" не стала исключением, ведь для нее актриса выбрала наряд, который в точности повторял образ куклы, которая поступила в продажу в 1977 году, модель называлась "Барби Суперзвезда" (Superstar Barbie).
Ярко-розовое платье для красной дорожки Марго создал на заказ Модный дом Armani Privé. Платье было полностью расшито пайетками, имело V-образное декольте и две широкие бретельки.
Дополняло платье Марго розовое боа из сетчатой ткани, которое было таким длинным, что немного волочилося по полу, создавая эффект шлейфа.
Вечерний наряд актрисы дополнили лаконичная прическа и макияж, а также набор из бриллиантов - серьги и кольцо, которое она носила, как обручальное на безымянном пальце левой руки.
Также этот аутфит она дополнила розовыми туфлями на каблуках и гламурным розовым клатчем со стразами.
На мероприятие Марго Робби пришла со своим мужем Томом Акерли, который выбрал менее гламурный образ - черный костюм и черную полосатую рубашку. Также на ней был галстук-бабочка и лакированные туфли.
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