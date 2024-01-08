В гламурном розовом платье с боа: Марго Робби пришла в образе куклы Барби на "Золотой глобус"

На красной дорожке актриса опять воссоздала образ одной из кукол.

Голливудская актриса Марго Робби стала идеальным воплощением любимицы многих детей - куклы Барби. Актриса не только прекрасно вжилась в роль, но и невероятно похожа на знаменитую игрушку. И несмотря на то, что фильм "Барби" вышел еще летом прошлого года, актриса продолжает появляться на публике в образах, которые являются репликами нарядов куклы.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Церемония "Золотой глобус" не стала исключением, ведь для нее актриса выбрала наряд, который в точности повторял образ куклы, которая поступила в продажу в 1977 году, модель называлась "Барби Суперзвезда" (Superstar Barbie).

Superstar Barbie, 1977 / Фото: Getty Images

Ярко-розовое платье для красной дорожки Марго создал на заказ Модный дом Armani Privé. Платье было полностью расшито пайетками, имело V-образное декольте и две широкие бретельки.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Дополняло платье Марго розовое боа из сетчатой ткани, которое было таким длинным, что немного волочилося по полу, создавая эффект шлейфа.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Вечерний наряд актрисы дополнили лаконичная прическа и макияж, а также набор из бриллиантов - серьги и кольцо, которое она носила, как обручальное на безымянном пальце левой руки.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также этот аутфит она дополнила розовыми туфлями на каблуках и гламурным розовым клатчем со стразами.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На мероприятие Марго Робби пришла со своим мужем Томом Акерли, который выбрал менее гламурный образ - черный костюм и черную полосатую рубашку. Также на ней был галстук-бабочка и лакированные туфли.

Марго Робби и ее муж Том Акерли / Фото: Associated Press

Читайте также:

Марго Робби: разные образы актрисы (13 фото)