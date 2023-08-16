В гламурном розовом платье с камнями: сестра Кейт Мосс появилась на съемках реалити-шоу в Лондоне

На знаменитости был очень гламурный наряд, который демонстрировал ее многочисленные татуировки на руках.
25-летняя британская модель и звезда OnlyFans Лотти Мосс попала под прицел папарацци во время съемок реалити-шоу Celebs Go Dating о свиданиях. Снимки были сделаны в центре Лондона.
Модель продемонстрировала длинноногую фигуру в розовом мини-платье Clio Peppiatt, украшенном крупными камнями, бисером и бусинами имитирующими жемчужины.
Волосы Лотти собрала в высокий хвост, сделала довольно лаконичный макияж с нежными румянами и обула гламурные босоножки со стразами. В руке у нее была сумка от Prada.
В кадр она попала с Адамом Коллардом - телеведущим и тренером по фитнесу. Согласно изданию Daily Mail, после этих съемок пара вызвала много слухов о своем романе, поскольку продолжили общение в ресторане.
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