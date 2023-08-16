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В гламурном розовом платье с камнями: сестра Кейт Мосс появилась на съемках реалити-шоу в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
1 мин
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В гламурном розовом платье с камнями: сестра Кейт Мосс появилась на съемках реалити-шоу в Лондоне

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

На знаменитости был очень гламурный наряд, который демонстрировал ее многочисленные татуировки на руках.

25-летняя британская модель и звезда OnlyFans Лотти Мосс попала под прицел папарацци во время съемок реалити-шоу Celebs Go Dating о свиданиях. Снимки были сделаны в центре Лондона.

Модель продемонстрировала длинноногую фигуру в розовом мини-платье Clio Peppiatt, украшенном крупными камнями, бисером и бусинами имитирующими жемчужины.

Волосы Лотти собрала в высокий хвост, сделала довольно лаконичный макияж с нежными румянами и обула гламурные босоножки со стразами. В руке у нее была сумка от Prada.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

В кадр она попала с Адамом Коллардом - телеведущим и тренером по фитнесу. Согласно изданию Daily Mail, после этих съемок пара вызвала много слухов о своем романе, поскольку продолжили общение в ресторане.

Лотти Мосс и Адам Коллард / © Getty Images
Лотти Мосс и Адам Коллард / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
293
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