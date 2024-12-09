В гламурном серебряном платье с бахромой: Кэти Перри блистала на красной дорожке с цветком в руке

В последнее время певица любит привлекать к себе внимание с помощью необычных платьев.

Известная американская певица и возлюбленная актера Орландо Блума - Кэти Перри - посетила мероприятие Capital's Jingle Bell Ball 2024, которое состоялось в Лондоне.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Артистка вышла на красную дорожку в гламурном и привлекающем внимание платье - серебряном наряде с длинным шлейфом. Оно было полностью расшито мелкими пайетками, имело длинный шлейф и высокий разрез на юбке, который демонстрировал не только ноги звезды, но и ее оригинальные прозрачные туфли с фигурными каблуками от известного обувного бренда Amina Muaddi.

Также у платья Кэти был вырез по бокам украшенный шнуровкой, ленты которой ниспадали практически до пола, как бахрома. Такая же шнуровка повторялась на бедрах. Образ певица дополнила серебристыми серьгами, укладкой, ярким макияжем и живым цветком - розой, с которой вышла на красную дорожку.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Подобные платья, особенно со шнуровками, Перри особенно полюбила в последнее время. Певица несколько подобных вариантов носила на различные мероприятия. Особенно запомнилось выбранное ею черное платье-сетка, у которого завязки были в виде черных бантов.

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