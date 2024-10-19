В гламурном вязаном костюме с блестками: 71-летняя Изабель Юппер получила награду в Лионе

Актриса в профессии более 50 лет, поэтому ее вклад отметили почетной премией.

В городе Лионе в рамках 16-го кинофестиваля Lumiere In Lyon прошло ежегодное вручение награды Prix Lumiere Award, которую в этом году получила 71-летняя французская актриса Изабель Юппер. Это почетная награда, которой на мероприятии отметили многолетний вклад актрисы в кинематограф.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

На мероприятии она появилась в гламурном сверкающем костюме бежевого оттенка от бренда Balenciaga, который состоял из длинной юбки и кофты с рукавами. Наряд актриса дополнила обувью на высоких каблуках, макияжем и элегантной укладкой с легкими локонами.

Но того, что ее наряд эффектно сверкал при свете софитов актрисе было мало, поэтому она надела еще и роскошные украшения - несколько колье на шею с бриллиантами, кольцо и серьги. Ее маникюр был темного оттенка и смотрелся очень по-осеннему.

Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Напомним, что наряд от Balenciaga французская актриса также надела на самое гламурное событие Нью-Йорка, которое проводилось весной - благотворительный костюмированный бала Met Gala. На ней тогда было нежное особенное платье в стилистике свадебного наряда 1930-х годов, созданное по мотивам бренда Callot Soeurs основаного когда-то ее семьей.

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