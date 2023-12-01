В гламурной наряде с пайетками: Тейлор Свифт посетила премьеру фильма-концерта Бейонсе

Певица выбрала для мероприятия платьев соответствии с дресс-кодом, который предполагал, что гости придут в блестящих серебряных нарядах.
В последний день осени, 30 ноября, певица Тейлор Свифт посетила лондонскую премьеру документального фильма-концерта Бейонсе "Ренессанс", показ которого состоялся в Лондоне.
Перед камерами певица появилась в очень гламурном серебряном платье от бренда Balmain. Оно было полностью расшито пайетками, имело квадратное декольте и тонкие бретельки.
С одной стороны платье украшали цветы и листья, тоже из бисера и пайеток. Спереди на юбке у наряда был высокий разрез, открывающий ноги и демонстрирующий ее черные босоножки от Giuseppe Zanotti.
Также Тейлор добавила в образ украшения с бриллиантами от Anita Ko, уложила волосы в элегантную прическу и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.
Это появление на мероприятии стало ответом Тейлор на то, что Бейонсе тоже посетила в октябре показ ее фильма посвященного ее концертном шоу и туру The Eras.
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