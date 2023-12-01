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В гламурной наряде с пайетками: Тейлор Свифт посетила премьеру фильма-концерта Бейонсе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
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В гламурной наряде с пайетками: Тейлор Свифт посетила премьеру фильма-концерта Бейонсе

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Певица выбрала для мероприятия платьев соответствии с дресс-кодом, который предполагал, что гости придут в блестящих серебряных нарядах.

В последний день осени, 30 ноября, певица Тейлор Свифт посетила лондонскую премьеру документального фильма-концерта Бейонсе "Ренессанс", показ которого состоялся в Лондоне.

Перед камерами певица появилась в очень гламурном серебряном платье от бренда Balmain. Оно было полностью расшито пайетками, имело квадратное декольте и тонкие бретельки.

С одной стороны платье украшали цветы и листья, тоже из бисера и пайеток. Спереди на юбке у наряда был высокий разрез, открывающий ноги и демонстрирующий ее черные босоножки от Giuseppe Zanotti.

Тейлор Свифт / © Getty Images
Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Также Тейлор добавила в образ украшения с бриллиантами от Anita Ko, уложила волосы в элегантную прическу и сделала яркий макияж с красной помадой на губах.

Тейлор Свифт / © Getty Images
Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Это появление на мероприятии стало ответом Тейлор на то, что Бейонсе тоже посетила в октябре показ ее фильма посвященного ее концертном шоу и туру The Eras.

Бейонсе и Тейлор Свифт / © Getty Images
Бейонсе и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
208
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