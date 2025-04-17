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- Шоу-бизнес
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В гламурных брюках с пайетками и золоте: Энн Хэтэуэй пришла на модный показ
В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren осень-зима 2025.
Шоу посетило много знаменитостей, среди которых была и актриса Энн Хэтэуэй.
Она пришла на показ в стильном наряде, который в основном включал вещи бежевого цвета. В частности на ней были гламурные широкие брюки, расшитые пайетками и с дырками, а также белая майка. Также Энн надела свободный тренч, который носила расстегнутым.
Обувь актриса и ее стилисты выбрали открытой, а волосы собрали в высокий и гладкий хвост. Ее макияж был в коричневой гамме, а из украшений звезда надела золотые аксессуары.
Также на показе новой коллекции были замечены актрисы Наоми Уоттс и Мишель Уильямс.