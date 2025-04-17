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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

В гламурных брюках с пайетками и золоте: Энн Хэтэуэй пришла на модный показ

В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren осень-зима 2025.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Шоу посетило много знаменитостей, среди которых была и актриса Энн Хэтэуэй.

Она пришла на показ в стильном наряде, который в основном включал вещи бежевого цвета. В частности на ней были гламурные широкие брюки, расшитые пайетками и с дырками, а также белая майка. Также Энн надела свободный тренч, который носила расстегнутым.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Обувь актриса и ее стилисты выбрали открытой, а волосы собрали в высокий и гладкий хвост. Ее макияж был в коричневой гамме, а из украшений звезда надела золотые аксессуары.

Также на показе новой коллекции были замечены актрисы Наоми Уоттс и Мишель Уильямс.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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