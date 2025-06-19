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- Шоу-бизнес
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В гламурных винтажных нарядах от Mugler: Майли Сайрус выступила в Париже
Певица Майли Сайрус выступила в Париже на камерном мероприятии организованном Spotify. Выступление стало первым концертом Майли во французской столице за 11 лет.
Но помимо программы выступления, во время которой Майли исполнила свои хиты и песни с нового альбома, также привлекли внимание и ее костюмы, ведь Сайрус вышла на сцену в винтажных образах. Два наряда звезды были от известного французского бренда Mugler, основанного модельером Тьери Мюглером.
Первый ее лук включал черный жакет и гламурное боди расшитое камнями из коллекции осень-зима 1996 года. Образ Майли дополнила перчатками и высокой прической с собранными волосами.
Мини платье Сайрус было из коллекции осень-зима 1992 и полностью расшито кристаллами синего цвета. У платья был асимметричный подол и декольте.
Когда певица ходила на репетиции, ее несколько раз видели папарацци на улице в Париже. Также Майли фотографировали возле ее отеля.