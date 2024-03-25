В главном тренде 2024 года: модель Джиджи Хадид сфотографировали папарацци

Красный цвет - тренд 2024 года, который многие бренды использовали в сумках, обуви и украшениях. Также он перенесся и и на спортивную обувь, сделав красные кроссовки одной из самых желанных пар на весну.

Известную модель Джиджи Хадид сфотографировали как раз в такой обуви - на супермодели были культовые кроссовки Samba от Adidas в красном оттенке, которые она сочетала с высокими белыми носками и черными лосинами.

Также звезда надела белую футболку, красный кардиган и классическое черное пальто на запах. Дополнила лук Хадид небольшой черной сумкой с короткими ручками, кепкой, очками и перчатками. В этом луке она ходила на шопинг, поскольку несла в руках также пакет с покупками.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Также очень любит эти кроссовки актриса Кэти Холмс. Ее не раз фотографировали в них на улице. Кэти сочетает Samba от Adidas с разной одеждой среди которой и джинсы, и штаны.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Также напомним, что согласно отчету Lyst - одного из главных маркетплейсов и приложений о моде - модель Samba - стали кроссовками 2023 года. Эта обувь является любимой среди знаменитостей и влиятельных лиц. Из популярных среди футболистов кроссовок модель превратилась в хит. И именно эту модель чаще всего покупали и искали модники.

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