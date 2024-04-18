В "голом" боди с вырезом на груди: дрэг-квин в откровенном луке позировала перед фотографами

Американская дрэг-квин Cara Melle появилась на вечеринке Рианны в Лондоне по случаю выхода новой линейки обуви Creeper Phatty Earth Tone коллаборации Fenty x Puma.

Перед фотографами она предстала в "голом" кружевном черном боди с вырезом на груди, черных колготах в сетку и атласной мини-юбке, скрепленной бриллиантовой брошью. Обута знаменитость была в черные лакированные туфли.

Cara Melle / Фото: Getty Images

Cara Melle одела длинный парик, сделала насыщенный макияж и украсила шею цепочками и жемчугом.

Напомним, а британская дрэг-квин Black Peppa выбрала для своего появления все красное: большую меховую шляпу, брюки с кожаным поясом и экстравагантный топ с дырками, который был создан как из воска.

Читайте также: